Veel sneeuw in de provincie, geen treinverkeer tot 12.00 uur

NOORD-HOLLAND - De provincie wordt wakker onder een deken van sneeuw. De hele dag is code rood van kracht. Het KNMI waarschuwt voor sneeuwjacht en snijdende kou, en zowel Rijkswaterstaat als de ANWB adviseren om niet de weg op te gaan. Ook rijden op verschillende plekken in de regio de komende uren geen bussen, trams of metro's.

Tot 12.00 uur rijden er geen treinen in Nederland vanwege het strenge winterweer en het toenemende aantal storingen op het spoor. Ook daarna is het niet zeker dat het treinverkeer kan worden opgestart.

Op verschillende plekken in het land rijden de komende uren ook geen bussen, trams en metro's. In de Zaanstreek kunnen de bussen vanwege de sneeuwval en de gladheid tot 11.00 uur nog niet de weg op, zegt het vervoersbedrijf Connexxion. Ook in de regio Amstelland en in de regio Haarlem-IJmond is de dienstregeling tot in ieder geval 11.00 uur onderbroken.

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt de dienstregeling nu opgestart, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertraging. Ook de bussen in en rondom Alkmaar starten hun dienstregeling op. In en om Den Helder wordt de dienstregeling gedeeltelijk opgestart.

Het GVB in Amsterdam meldt dat alle tramlijnen zijn geschrapt vanwege de weersomstandigheden. Tram 26 blijft wel rijden.

Grote ongevallen blijven uit

Verder laat Rijkswaterstaat weten dat grote ongevallen vooralsnog uitblijven, maar dat wel veel meldingen binnenkomen van geslipte auto's en voertuigen die de vangrail hebben geraakt. Er zijn inmiddels zo'n 85 meldingen binnengekomen van auto's die door de winterse omstandigheden van de weg zijn geraakt.

Rijkswaterstaat heeft sinds 19.00 uur gisteravond al meer dan 15 miljoen kilo zout gestrooid op de Nederlandse wegen. Ook vandaag wordt doorgegaan met strooien. Benieuwd waar de strooiwagens rijden? Je kan ze hier live volgen.

Sneeuwballengevecht

Maar de sneeuwjacht en snijdende kou mogen de pret voor velen niet drukken. Zo vond vannacht een eerste sneeuwballengevecht plaats tussen politie en voorbijgangers op de Dam in Amsterdam.