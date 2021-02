Telstar-trainer Andries Jonker: "Het was een prima eerste gesprek"

VELSEN-ZUID - Trainer Andries Jonker en Telstar - directeur Pieter de Waard hebben een oriënterend gesprek gehad over de mogelijke contractverlenging. Telstar wil het aflopende contract van de trainer verlengen en Jonker voor langere tijd vastleggen.

Jonker staat zeker open voor een langer verblijf in Velsen-Zuid, maar wil wel eerst weten wat de mogelijkheden van Telstar zijn. In het eerste gesprek dat hij met Pieter de Waard had, zijn de ambities en mogelijkheden van de club besproken.

Telstar wil stapje voor stapje groeien en streeft ernaar om in 2026 te promoveren naar de eredivisie. De club ziet in Andries Jonker de roerganger die het schip de juiste koers kan geven. De Amsterdammer neemt echter de tijd om de mogelijkheden rustig te bekijken en na te denken over zijn toekomst.