Andries Jonker: "Het was een prima eerste gesprek"

Telstar wil stapje voor stapje te groeien en streeft ernaar om in 2026 te promoveren naar de eredivisie. De club ziet in Andries Jonker de roerganger die het schip de juiste koers kan geven. De Amsterdammer neemt echter de tijd om de mogelijkheden rustig te bekijken en na te denken over zijn toekomst. Jonker is geïnteresseerd in de plannen van Telstar en gaat op korte termijn een tweede gesprek aan met De Waard.

Jonker staat zeker open voor een langer verblijf in Velsen-Zuid, maar wil wel eerst weten wat de mogelijkheden van Telstar zijn. In het eerste gesprek dat hij met Pieter de Waard had, zijn de ambities en mogelijkheden van de club besproken. Daarnaast is er een beeld geschetst hoe die ambities bereikt moeten gaan worden.

Buitenlandse interesse

Overigens is Telstar niet de enige gegadigde voor de handtekening van Jonker, er is ook buitenlandse interesse. Een Mexicaanse club heeft aan de trainer van Telstar laten weten dat hij daar aan de slag kan. In het verleden was de Amsterdammer werkzaam in Spanje, Duitsland en Engeland.

Hij is er nog niet over uit of hij dat weer wil gaan doen. "Het belangrijkste is dat ik datgene ga doen wat ik wil doen", aldus Jonker, die laat weten gewoon op het veld te willen blijven staan. "Ik heb ook aanbiedingen gehad om technisch directeur te worden, maar dat is vooralsnog niet interessant."