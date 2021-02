KLM annuleert morgen 38 vluchten, waarschijnlijk door zware sneeuwval Schiphol

SCHIPHOL - KLM heeft voor morgen 38 vluchten geannuleerd, maar wil nog niet bevestigen dat die vanwege de zware sneeuwval zijn geschrapt. Morgen geldt in heel Nederland code rood omdat er veel sneeuw en harde wind op komst is. Zowel Schiphol en KLM waarschuwen voor vluchtvertragingen.

Op Schiphol staat de sneeuwvloot klaar om de sneeuw van de taxi-, start- en landingsbanen te vegen. KLM en Schiphol raden reizigers aan de status van hun vlucht online in de gaten te houden.

Een woordvoerder van KLM zegt tegen NH Nieuws dat het nog te vroeg is om een aantal te noemen: "Er wordt met man en macht aan gewerkt om de KLM-operatie zoveel mogelijk door te laten gaan. Als gevolg van deze extreme weersomstandigheden sluit KLM annuleringen echter niet uit. Daarnaast dienen passagiers rekening te houden met mogelijke vertragingen als gevolg van de de-icingprocedure, die nodig is om de vliegtuigen ijsvrij te maken."

Het aantal KLM-vluchten dat voor morgen is geannuleerd, loopt vanavond steeds verder op. Inmiddels zijn er 16 heen- en 22 terugvluchten van KLM geschrapt. Dat valt op te maken uit het vluchtschema van Schiphol. Alle geannuleerde vluchten zijn binnen Europa.

De provincie kleurt wit: wanneer kunnen we de eerste sneeuwvlokken verwachten?

