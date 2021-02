Noord-Hollandse atleten behalen succes in Metz

METZ - Lieke Klaver heeft haar eigen record op de 200 meter verbeterd bij indoorwedstrijden in het Franse Metz. De 22-jarige atlete uit Velsen finishte na 23,10 en dat was 0,07 seconden beter dan haar vorige beste tijd.

Klaver was niet de enige Noord-Hollandse atlete die succes had in Metz. Lisanne de Witte plaatste zich voor de EK Indoor volgende maand in het Poolse Torun. De atlete uit Castricum finishte na 52,82 op de 400 meter en voldeed daarmee aan de EK-limiet.

Bekijk hieronder de eerste race van Lisanne de Witte in een jaar.