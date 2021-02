Samenvatting: Knappe comeback bezorgt Blauw-Wit winst bij Koog Zaandijk

KOOG AAN DE ZAAN - Voor Koog Zaandijk was er zaterdagavond lange tijd geen vuiltje aan de lucht. De korfballers uit Koog aan de Zaan namen een ruime voorsprong van vijf punten op Blauw-Wit (15-10), maar in het laatste gedeelte van de wedstrijd verdween die marge als sneeuw voor de zon. De Amsterdammers gingen er verrassend met een zege vandoor: 20-22.

In de eerste helft golfde het spel op en neer. Met name Momo Stavenuiter was weer belangrijk voor de bezoekers. Tot 8-8 ging de score gelijk op, maar in de slotfase sloeg KZ een gaatje dankzij onder scores van Alwin Out (twee) en Emiel de Kruijff. Met 11-8 gingen de teams rusten. Blauw-Wit toont veerkracht Na de rust werd de score door Marjolijn Schenk, Lars Hoorn en De Kruijff uitgebouwd naar 14-9. De Amsterdammers knokten zich terug tot 15-12, waarna Momo Stavenuiter, Randell van der Steen en Loraine Vissers de stand gelijk trokken: 15-15. In de slotfase bleef het ongemeen spannend en stond het 18-18. Via Mike van de Reep (twee), Momo Stavenuiter en Vissers greep Blauw-Wit de winst: 20-22. Met negen doelpunten werd Stavenuiter topschutter in deze derby. "Ik ben blij dat het zo goed gaat. Ook vandaag vielen ze weer lekker. Maar het is niet alleen dat ik die ballen erin gooi. Ik krijg ze ook lekker. We doen het met z'n allen." Tekst gaat verder onder de video

Volgens Blauw-Wit-trainer Mark van der Laan pakte een aantal wissels in de tweede helft goed uit en behaalde zijn ploeg bij KZ twee bonuspunten. Tekst gaat verder onder de video

Voor de thuisploeg was het even slikken. Emiel de Kruijff wees na afloop nadrukkelijk naar het laatste deel van de wedstrijd waarin KZ nauwelijks meer tot scoren kwam. Hij vond dat KZ 'collectief had gefaald'. Tekst gaat verder onder de video

Ook KZ-trainer Dennis Doves verbaasde zich over het zwakke slot van zijn ploeg. "We hebben het grootste deel van de wedstrijd het beste van het spel. Maar op een gegeven moment voelen we de mentale druk van Blauw-Wit. Korfballend zijn we beter en moeten we deze wedstrijd winnen. Het zit in je kop." Tekst gaat verder onder de video

In groep A in de Korfbal League gaat PKC na vier wedstrijden zonder puntverlies aan kop. LDODK heeft zes punten, gevolgd door Blauw-Wit en KZ met vier punten. Volgend weekend treft KZ in de eigen hal Groen Geel dat met twee punten voorlaatste staat. Blauw-Wit neemt het in Amsterdam op tegen het nog puntloze Oost-Arnhem.