Knappe comeback bezorgt korfballers Blauw-Wit winst bij Koog Zaandijk

WORMER - Voor Koog Zaandijk was er zaterdagavond lange tijd geen vuiltje aan de lucht. De korfballers uit Koog aan de Zaan namen een ruime voorsprong van vijf punten op Blauw-Wit (15-10), maar in het laatste gedeelte van de wedstrijd verdween die marge als sneeuw voor de zon. De Amsterdammers gingen er verrassend met een zege vandoor: 20-22.

In de eerste helft golfde het spel op en neer. Momo Stavenuiter en Randell van der Steen waren belangrijk voor de bezoekers. Tot 8-8 ging de score gelijk op, maar in de slotfase sloeg KZ een gaatje dankzij onder meer scores van Alwin Out (twee), Sanne Pasma en Emiel de Kruijff. Met 11-8 gingen de teams rusten.

Blauw-Wit toont veerkracht

Na de rust werd de score door Marjolijn Schenk, Lars Hoorn en De Kruijff uitgebouwd naar 14-9. De Amsterdammers knokten zich terug tot 15-12, waarna Momo Stavenuiter, Randell van der Steen en Loraine Vissers de stand gelijk trokken: 15-15. In de slotfase bleef het ongemeen spannend en stond het 18-18. Via Mike van de Reep (twee), Momo Stavenuiter en Vissers greep Blauw-Wit de winst: 20-22.

In groep A in de Korfbal League gaat PKC na vier wedstrijden zonder puntverlies aan kop. LDODK heeft zes punten, gevolgd door Blauw-Wit en KZ met vier punten. Volgend weekend treft KZ in de eigen hal Groen Geel dat met twee punten voorlaatste staat. Blauw-Wit neemt het in Amsterdam op tegen het nog puntloze Oost-Arnhem.

