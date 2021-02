Den Helder Suns verliest topper van ZZ Leiden

Het eerste gedeelte van de wedstrijd ging het gelijk op, totdat ZZ Leiden op 6-9 kwam. De voorsprong werd uitgebreid van 8-13 naar 14-19. Den Helder Suns knokte zich vervolgens terug en sloot het eerste kwart af met een nipte voorsprong: 24-23.

In het tweede kwart werd die voorsprong uitgebreid naar 30-26, totdat Leiden weer op gelijke hoogte kwam: 30-30. Desondanks nam Suns wederom het initiatief en stond bij de rust 53-46.

Slotfase

In het derde kwart kwam Suns op 58-50 en leek Leiden terug te komen in de wedstrijd. Desondanks stonden de basketballers uit Den Helder nog op voorsprong (72-67). Vijf minuten voor het einde was de voorsprong geslonken tot één punt en pakte Leiden uiteindelijk de zege 93-85.