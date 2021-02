Den Helder Suns verliest topper van concurrent Leiden

Het eerste gedeelte van de wedstrijd ging het gelijk op, totdat Leiden op 6-9 kwam. De voorsprong werd uitgebreid van 8-13 naar 14-19. Den Helder Suns knokte zich vervolgens terug en sloot het eerste kwart af met een nipte voorsprong: 24-23.

In het tweede kwart werd die voorsprong uitgebreid naar 30-26, totdat Leiden weer op gelijke hoogte kwam: 30-30. Desondanks nam Suns wederom het initiatief en stond bij de rust 53-46.

Slotfase

In het derde kwart kwam Suns op 58-50 en leek een vijfde overwinning op rij erin te zitten. Toch was het Leiden wat wat een ijzersterk vierde kwart speelde. Je zou ook kunnen zeggen dat Den Helder in het laatste kwart verzaakte, want de bezoekers wonnen uiteindelijk met 93-85. "Wij speelden geen goede vierde kwart met veel turnovers. Leiden voerde de druk op en wij hadden moeite om die bal met elkaar te delen", aldus coach Peter van Noord.