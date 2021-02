Matchwinner Sugawara zag dat AZ meer had moeten scoren tegen FC Emmen

EMMEN - Op bezoek bij FC Emmen won AZ zaterdagmiddag met 0-1 door een treffer van Yukinari Sugawara. De Japanse verdediger glunderde na afloop voor de camera van NH Sport. "Ik ben blij dat ik mocht scoren en dat ik het team heb geholpen."

"We hadden meer doelpunten moeten maken, want we kregen genoeg kansen", zag Sugawara. "Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben." De wedstrijd in Emmen werd vervroegd door de KNVB vanwege het verwachte winterweer. "Het was een goede beslissing om de wedstrijd naar 14.00 uur te verplaatsen. Als we om 20.00 uur zouden beginnen, hadden we niet normaal kunnen spelen." Tekst gaat verder onder de video

Pascal Jansen zag dat zijn ploeg een moeizame eerste helft speelde vanwege het lage tempo. "Na rust ging het beter met meer kansen en gelukkig ook de goal. We hebben vier goede kansen gecreëerd. Uiteindelijk schoot Yuki (Sugawara red.) hem binnen. Daar waren we blij mee." "Het verhaal van dit seizoen is een beetje dat we vaker een moeizame eerste helft spelen", vindt Jansen. "Marco Bizot hield ons in de wedstrijd door zijn redding tegen Cavlan. Daardoor kregen we een mogelijkheid om in de tweede helft naar een overwinning te spelen."

Broodnodige zege De zege was broodnodig volgens Jansen. "We hadden thuiswedstrijden verloren van Ajax (0-3 red.) en FC Utrecht (0-1 red.). Als je twee nederlagen hebt gehad, moet je ervoor zorgen dat je de volgende wedstrijd wint. Uiteraard hoop je dan op sprankelend voetbal, dat was in de tweede helft bij vlagen het geval. Desondanks was het nog niet wat we willen zien."