Voorraad van hockeykantine in de uitverkoop: "We helpen de club een beetje"

Vroeg in de ochtend wordt alles netjes opgestapeld in het clubhuis. Onder andere zestien kratten pils, tientallen treetjes frisdrank en dozen met chips gaan in de verkoop. Voorzitter Patrick heeft er gemengde gevoelens over. "Afgelopen paar maanden hebben wij niet onze bar mogen openen. Toch hadden we wel voedsel ingeslagen. Inmiddels begint de houdbaarheidsdatum te naderen. Het ziet er nog niet naar uit dat we op korte termijn onze bar weer mogen openen en dus verkopen we alles.”

De totale waarde van de voorraad schat de voorzitter op zo’n duizend euro. Afgelopen week is daarvan al ongeveer de helft verkocht. In app-groepen van ouders ging de lijst met producten te ronde. Alle bestellingen van deze proviand staan netjes geordend in de kantine, met naamstickers van de koper erop.

Alle happen en dranken die nog niet zijn verkocht vinden snel een nieuwe eigenaar, ziet ook Judith, die flink wat heeft ingekocht: “Ik dacht we helpen de club een beetje. Ik vind het ten eerste zonde als het wordt weggegooid en ten tweede wil je toch je club steunen. Ik weet, na zoveel jaren betrokkenheid bij deze club, hoe belangrijk de inkomsten van de kantine zijn. Al verwacht ik niet dat het heel veel helpt. Alles wordt tegen inkoopprijs van de hand gedaan.”

De kleine Roos verlaat met een grote doos – en glimlach – het terrein. Haar vader heeft de snoep gekocht. "Dat is lekker gezond voor de kinderen", zegt hij lachend. "Het zou zonde zijn als zo'n doos over de datum gaat, dus ik help ze graag een handje." Zijn dochter gaat niet alle snoepjes zelf opzetten. "Nee, ik ga niet alles voor mezelf houden. Ik ga dit delen met met mijn zussen enzo. Dit krijg ik natuurlijk nooit alleen op."

Maatregelen

De hockeyclub heeft sinds maart 2020 beperkte maatregelen opgelegd gekregen. Vanaf mei in dat jaar mocht er weer mondjesmaat gehockeyd worden. Zo mochten er trainingen worden geven en konden teams binnen de club tegen elkaar spelen.

In september zag het er een stuk beter uit en werd de competitie gestart, wel tot achttienjarige. Sinds de tweede lockdown kan er weer alleen binnen de club getraind worden. “Het is allemaal heel lastig zo”, zucht de voorzitter, “maar ja er is vrij weinig aan te doen. Weetje: we maken er gewoon het beste van en hopen op betere tijden.”