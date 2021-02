Grote drukte bij schaatsenslijpers: "150 schaatsen per dag geslepen"

AMSTERDAM - MSTERDAM - Amsterdammers hebben massaal de schaatskoorts te pakken door het aankomende winterweer. De drukte is ook te merken bij de schaatsenslijpers in de stad.

"De tijd is aan het veranderen, mensen hebben op het nieuws gehoord dat de temperaturen omlaag zijn gegaan. Mensen mogen bij mij één voor één binnen op afspraak om hun schaatsen te laten slijpen", zegt eigenaar van Meesterschoenmaker Richard. Bij Meesterslijpers is ook de drukte te merken : "Het is gekkenhuis, het heeft nog niet eens gevroren en ik sta al van 9 uur tot 12 uur 's ochtends 50 paar te slijpen."

Ook bij de Skatedokter in West loopt het storm. "Het is heel druk de afgelopen dagen, je kan hier amper nog lopen , heel veel schaatsen en bestellingen voor de aankomende dagen. Er worden per dag 150 paar schaatsen geslepen."

IJsnota

Om eventueel schaatsen op de grachten mogelijk te maken, bestaat er in Amsterdam de zogeheten IJsnota. Bij een lange vorstperiode kan er een vaarverbod op (een deel van) de grachten worden afgekondigd, en sluit Waternet een aantal sluizen (de Eenhoornsluis en een aantal kleinere sluizen) om zo de omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken voor het laten ontstaan van een mooie ijsvloer.

De gemeente bekijkt dit weekend of de ijsnota in werking gaat treden. Het is nog onduidelijk wanneer die beslissing valt.

Halsema over de ijspret op de gracht

"Ik hoop dat er misschien geschaatst kan worden door mensen en dat kinderen kunnen gaan sleeën, dat er misschien wat vrolijkheid op straat te zien is dat heeft iedereen wel verdiend", aldus Halsema.

In 2018 hebben we voor het laatst op de grachten kunnen schaatsen. "Maar er moeten wel afwegingen gemaakt worden over de drukte en de beheersbaarheid daarvan onder de coronaregels. Het liefst zou je het allemaal willen, maar we zijn een stad met schaarste openbare ruimte", zegt Halsema.