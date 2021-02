Scoringsdrift PKC nekt Groen Geel in tweede helft

In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op en kwam Groen Geel verrassend op 6-9. PKC knokte zich hierna terug tot 9-9. Dat was tevens de ruststand. In de tweede helft kwamen de korfballers uit Papendrecht op voorsprong en werd deze uitgebreid naar 12-10. Groen Geel kwam vervolgens via een vrije worp terug tot 12-11. De thuisploeg had hierna een betere fase en kwam tot 16-11. PKC reeg de doelpunten vervolgens aan elkaar en zag de zege niet meer in gevaar komen: 24-16.

Vanmiddag komen de andere Noord-Hollandse ploegen KZ en Blauw-Wit in actie tegen elkaar. NH Sport is aanwezig bij dit duel, na afloop zijn de reacties en samenvatting te zien op onze kanalen.