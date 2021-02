De provincie kleurt wit: wanneer kunnen we de eerste sneeuwvlokken verwachten?

Nog even wachten en de eerste sneeuwvlokken zullen Noord-Holland bereiken. Volgens weerman Jan Visser gaat de eerste sneeuw vanavond rond een uur of acht vallen.

KNMI heeft het weeralarm voor morgen op code rood gezet. Op de meeste plaatsen in Noord-Holland zal vanavond vooral lichte sneeuw vallen. "De regen vanuit het zuiden gaat vanavond in Noord-Holland over in sneeuw." Deze sneeuwval blijft volgens Visser de hele nacht en morgenochtend doorgaan. Vanavond zal de temperatuur dalen naar -5 graden Celsius.

Morgenochtend

Als we morgenochtend ons warme bed verlaten, worden we verrast met een fijne laag sneeuw. "In de Noordkop en Texel zal er twee á drie centimeter sneeuw vallen. In Haarlemmermeer en het Gooi rond de tien á twaalf centimeter", vertelt Visser.

De hele dag door zal er een stevige wind zijn. Over een groot deel van Noord-Holland zal er windkracht 6 en 7 ontstaan. Bij het IJsselmeer zelfs windkracht 8. Dit zorgt volgens Visser voor een koude gevoelstemperatuur. "Het is niet echt een prettig gevoel en het zal aanvoelen als -15 graden."