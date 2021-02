Politie maakt eind aan verjaardagspartij, gasten verstoppen zich in kasten en op wc's

Op basis van de tip was niet direct duidelijk waar in de betreffende straat precies gefeest werd. De exacte locatie werd wel duidelijk nadat agenten in burger de straat een tijdje in de gaten hadden gehouden.

Omdat de politie niet precies wist hoeveel man ze in het pand zouden aantreffen, werd er flink uitgepakt. Behalve agenten waren er ook boa's en een politiehond opgetrommeld. Toen ze aanbelden, deden twee jongens de deur open.

Jassen en tassen op de grond

De jongens probeerden de politie ervan te overtuigen dat ze met z'n tweeën waren en muziek luisterden. Daar geloofde de politie niets van, vooral omdat er op de vloer in de hal een flink aantal jassen en tassen lag.

Binnen troffen de agenten en boa's in zo'n beetje alle hoeken en gaten van de woning feestgangers aan. Ze hadden zich verstopt in kasten, op toiletten en in andere ruimtes. Uiteindelijk bleken er 11 mensen in de woning aanwezig te zijn, onder wie de bewoner, die zijn verjaardag stiekem in flink gezelschap vierde.

Alle aanwezigen hebben een boete gekregen voor het overtreden van de coronaregels en het overtreden van de avondklok. Een deel van de feestgangers kreeg bovendien een derde boete omdat ze zich niet konden legitimeren.