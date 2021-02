Nipte zege AZ bij FC Emmen, Sugawara scoort enige goal

Het duurde even voordat de wedstrijd op gang kwam na een matige openingsfase. Albert Gudmundsson kon na een kwartier vrij uithalen, maar de aanvaller raakte de bal totaal verkeerd. Jesper Karlsson schoot enkele minuten later net over het Emmen-doel.

Gudmundsson kreeg vervolgens dé kans op de 0-1. De aanvaller schoot op de paal. Er volgde een periode in het duel zonder noemenswaardige momenten. Pal voor rust kreeg Caner Cavlan de grootste kans voor Emmen. Marco Bizot kon het schot van dichtbij tegenhouden.

Tekst gaat verder onder de foto