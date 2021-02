Omwonenden niet blij met komst sociale huurwoningen

Omwonenden van de Verbindingsweg zijn niet te spreken over de verbouwing van de voormalige brandweerkazerne tot zeven sociale huurwoningen. Bij de oplevering maandag werd er zelfs gedemonstreerd en geflyerd. Omwonende Axel Varekamp zegt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag dat de verbouwing ten koste gaat van het dorpskarakter.

Volgens omwonenden is de verbouwing van de voormalige brandweerkazerne te hoog en te volgepropt. Daarbij komt dat ze het gebouw niet vinden passen bij de omgeving. "Het is in veel opzichten een totale mislukking", zegt Varekamp.

"De Verbindingsweg is een laan met tuintjes en een paar bescheiden oude villa's. Dat is een prettige omgeving en plotseling komt daar een nieuwbouw rijtjeshuizen. Dat is een soort Almere of Purmerend bij wijze van spreken. Doodzonde voor zo'n dorpje."

Een ander aspect waar Varekamp zich aan stoort is het feit dat van de zeven woningen er drie naar niet-Blaricummers gaan. "Er komen nu mensen van buiten de gemeente, dan denk ik: 'Waar zijn we mee bezig?'"

Daarnaast zijn Varekamp en de rest van de omwonenden bang dat dit zich op andere plekken in Blaricum zal herhalen. Varekamp erkent wel dat er op andere plekken in Blaricum genoeg plek is waar sociale huur wel op zijn plek zou zijn. "Buiten de kom van het oude dorp kan je prima sociale huurwoningen kunt bouwen. Aan de kant van de A27 bijvoorbeeld."

Verrast

De verantwoordelijk wethouder Liesbeth Boersen heeft in dezelfde uitzending van NH Gooi zaterdag laten weten dat ze erg verrast was door de demonstratie. "In 2017 heeft de gemeenteraad goedgekeurd dat de zeven sociale huurwoningen daar zouden komen en dat de omwonenden in de een bijeenkomst toentertijd ook enthousiast waren. Dan verwacht je niet dat bij de oplevering er zo'n anti-groep staat."

Volgens Varekamp klopt hier echter niet van. "Er is toen een heel mooi plan voorgeschoteld, maar niemand had in de gaten dat het zo'n massief, niet passend project zou worden."

Ook de woningbouwvereniging Het Gooi en Omstreken heeft laten weten erg teleurgesteld te zijn in de reactie van de omwonenden. "Ze hebben echt hun nek uitgestoken. Dit is duurdere sociale woningbouw dan die ze normaal bouwen", legt Boersen uit.