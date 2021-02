Twee verdachten aangehouden voor explosie in fietstunnel op oudejaarsavond

WOGNUM - De politie heeft zaterdagochtend een 20-jarige man en een 21-jarige man uit Medemblik aangehouden. Het tweetal is mogelijk betrokken geweest bij een enorme explosie in een fietstunnel onder de A.C. de Graafweg op oudjaarsavond.

Enorme vuurbal in fietstunnel - NH Nieuws

Op de video is te zien hoe vandalen wegrennen uit de tunnel en er vervolgens een enorme ontploffing en steekvlam volgt. De explosie is vermoedelijk ontstaan door een zelfgemaakte vuurwerkbom.

De ontploffing zorgde voor grote schade aan de fietstunnel, maar ook aan een nabijgelegenpand van de ambulancedienst.

De provincie Noord-Holland, eigenaar van de tunnel, deed eerder al aangifte. "Dit is niet goed te praten, zoals alle vormen van schade die zomaar worden toegebracht. Het is gemeenschappelijk goed en je hebt liever gewoon dat het heel blijft. We hopen dat de daders bekend worden", zei een woordvoerder eerder tegen NH Nieuws.

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.