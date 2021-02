Veel schade na plofkraak op geldautomaat in winkelpui: "M'n hele plafond ligt eruit"

ZWANENBURG - Een plofkraak heeft vannacht veel schade veroorzaakt in een telefoonwinkel aan de Dennenlaan. De dader of daders hebben de geldautomaat opgeblazen die in de pui van de winkel was geïnstalleerd. "En dat in deze tijd, het is al zwaar genoeg", zegt eigenaar Atil tegen NH Nieuws.

Nieuwsfoto.nl

De daders sloegen iets na 4.00 uur toe, waarna Atil uit z'n bed werd gebeld. Bij zijn winkel trof hij veel politie en de Explosieven Opruimingsdienst aan. "Het gaat om een geldautomaat met een uitgeefklep aan de buitenkant", vertelt de winkeleigenaar. De explosie heeft behoorlijk veel schade veroorzaakt, vertelt hij. Zijn bureau, waaraan hij telefoons repareert, is door de explosie twee meter naar achteren geschoven. "En het hele plafond ligt eruit", vertelt hij. Ook de ramen van enkele winkels ernaast zijn gesneuveld. Stellage Ook een rek waarin hij als pakketpuntbeheerder pakketten bewaart, is door naar de filistijnen. "Ik ben sinds kort pakketpunt, en die stellage had ik daarvoor met mijn vader en mijn vriendin gebouwd."

Plofkraak op geldautomaat telefoonwinkel Dennenlaan Zwanenburg

Plofkraak op geldautomaat telefoonwinkel Dennenlaan Zwanenburg

Plofkraak op geldautomaat telefoonwinkel Dennenlaan Zwanenburg

Dat er met regelmaat geldautomaten worden opgeblazen, weet hij heel goed. "Maar in deze tijd? Het is al zwaar genoeg", vertelt de winkeleigenaar. Hoewel hij wel telefoons en tablets mag repareren, mag hij net als andere winkeliers geen klanten ontvangen in zijn winkel.

Mogelijk dekt de verzekering de schade aan zijn winkel, vertelt hij. "Ik hoop dat het goed komt." Ook worden er door bekenden van hem al plannen gesmeed om een inzamelingsactie voor hem te starten. "Heel lief van de mensen", zegt Atil over die plannen. Voor zover bekend zijn er geen explosieven achtergebleven. "De Explosieven Opruimingsdienst is al weg. De politie doet nog wel onderzoek, dus ik mag m'n zaak nog niet in." Er zijn geen gewonden gevallen, laat Atil weten. Avondklok De politie bevestigt dat de automaat is opgeblazen, maar kan nog niet zeggen of er buit is gemaakt. "We zijn druk met het onderzoek", aldus woordvoerder José van Dijk. Getuigen zouden hebben gezien dat twee verdachten op een scooter richting de Dijk zijn gereden, al verwacht de politie dat er vanwege de avondklok niet veel getuigen zijn geweest. "Maar tips zijn altijd welkom." Woningen boven de winkel zijn niet ontruimd geweest, laat de woordvoerder weten.