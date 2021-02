Derry John Murkin geeft FC Volendam een dikke onvoldoende: "Alles ging verkeerd"

VOLENDAM - De 0-2 thuisnederlaag tegen Excelsior deed pijn. Niet alleen de punten die FC Volendam verspeelde, maar ook de manier waarop. Derry John Murkin was na afloop aangeslagen. "Ik weet niet wat ik moet zeggen."

Derry John Murkin zoekt naar woorden - NH Sport/Edward Dekker

"Van de week speel je als team tegen Go Ahead Eagles en trek je het over de streep. Vandaag doen we maar wat. Dit is niet Volendam. We komen de afspraken en ideeën niet na. Alles ging verkeerd vandaag.

Quote "Vandaag doen we maar wat" FC Volendam-speler Derry John Murkin

"Het leek of ik naar een jeugdwedstrijd zat te kijken, zo onrustig", blikte trainer Wim Jonk terug op het duel. "Er gingen zoveel simpele dingen fout. Er is niks te analyseren, want je geeft alleen maar de bal weg."

Wim Jonk: "Het leek wel een jeugdwedstrijd" - NH Sport/Edward Dekker

Quote "Er is niks te analyseren, want je geeft allen maar de bal weg" FC Volendam-trainer WIm JOnk

Waar FC Volendam bij het begin van het seizoen op directe promotie mikte, moet de ploeg nu ook bezorgd naar beneden kijken, erkent Murkin. "Roda heeft weer gewonnen, ja. We moeten gewoon winnen. Zo moelijk is het niet. We moeten aan de slag als team." Play-offs Jonk: "Willen we meedoen om echt de play-offs te halen dan moet je het goede gevoel van de eerste helft van Go Ahead langer volhouden. Dit elftal vliegt nog alle kanten op. Als wij onze dingen goed blijven doen dan zijn we moeilijk te verslaan. Als we simpele dingen fout gaan doen dan speel je jezelf uit de competitie." Komende vrijdag staat voor FC Volendam de uitwedstrijd tegen Almere City FC op het programma.

Lees ook Sport FC Volendam ziet concurrentie naderen na nederlaag tegen Excelsior