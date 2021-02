Deze ondernemers begonnen tijdens de coronacrisis een winkel op de Haarlemmerdijk

AMSTERDAM - Het zijn barre tijden voor de winkelstraten. Veel horeca en winkeliers vechten om te overleven en steeds meer winkelpanden staan leeg. Ondanks alles zijn er ook ondernemers die kansen zien en iets nieuws beginnen, zoals op de Haarlemmerdijk. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er maar liefst 14 nieuwe ondernemers bijgekomen.

Winkelstraatmanager Sheila Prommenschenckel zal niet ontkennen dat het een zware tijd is. "Maar toch is het hier nog levendig, omdat we hier nog heel veel buurtbewoners hebben en omdat wij heel erg voorzien in de dagelijkse behoefte van de mensen. We hebben nog een bakker, een slager, en een doe-het-zelf zaak", vertelt Prommenschenckel met enige trots. Op zoek naar duurzame concepten Trots is Prommenschenckel ook op de vele nieuwe winkeliers, die ondanks de crisis en de lockdown vol goede moed beginnen aan een avontuur. "We zijn vooral op zoek naar duurzame concepten, die de buurt versterken. Je moet waken voor monocultuur, dat je te veel van een bepaalde branche in de straat krijgt. Het zou bijvoorbeeld funest zijn als er hier nog meer kappers of afhaalrestaurants bijkomen. Wij proberen heel erg goed de balans in de gaten te houden", legt ze uit.

Een van de nieuwe ondernemers is Tjarda Wessels. In december opende hij zijn winkel Republiek. Hier verkoopt hij authentieke producten uit alle windstreken. "We hadden de mogelijkheid om deze mooie plek voor een goede prijs te krijgen. Ik denk dat als je het in deze tijd kan volhouden, je in de toekomst alleen nog maar succesvoller kan worden”, vertelt Wessels.

Ook Yalda Ali van Dr. Smooji stortte zich vorig jaar in het avontuur. De vraag naar gezonde smoothies was een gat in de markt. "Door corona zijn veel meer mensen bewust bezig met zichzelf gezond te houden en meer weerstand op te bouwen", vertelt ze blij. Ze heeft inmiddels een vaste klantenkring opgebouwd in de buurt.

Een heel ander concept zijn de werkruimtes van Venu, dat sinds augustus geopend is. Door corona heeft het thuiswerken en vlucht genomen. "Veel mensen uit de buurt komen hier rustig werken, als ze het thuis niet meer uithouden", vertelt mede-eigenaar Yulia Nikitina. Iedereen kan er in een ontspannen sfeer werken of vergaderen. Nieuwe concepten zoals Venu, Republiek en Dr. Smooji zijn alleen mogelijk als de vastgoedeigenaren een beetje meewerken en de huren betaalbaar houden. Volgens winkelmanager Prommenschenckel is dat gelukkig wel het geval op de Haarlemmerdijk. "Ook de vastgoedeigenaren hebben er belang bij dat deze straat toekomstbestendig is", zegt ze vol vertrouwen.