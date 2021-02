AZ-directeur Huiberts wil niets weten van verloren seizoen: "Nog genoeg om voor te spelen"

WIJDEWORMER - Voor Max Huiberts zijn de transferwindows vaak hectische periodes, maar dat was nu door de coronacrisis heel anders. "Wel wat belletjes gepleegd, maar rustiger." We blikken terug met de directeur voetbalzaken op de afgelopen tijd.

Boadu en Stengs

De prestaties van AZ zijn dit seizoen wisselend en dat geldt ook voor een aantal spelers. Myron Boadu en Calvin Stengs waren vorig seizoen de smaakmakers en kregen veel lof voor hun prestaties. Dat is dit seizoen wel anders; beide aanvallers worstelen met hun vorm en dat staat vaak breed uitgemeten in de media. "Tuurlijk doet dat wat ze. Er is zoveel te lezen en er zijn zoveel meningen. Ik zou zeggen open dan niet je telefoon. Toch hebben wij alle vertrouwen dat het weer snel goed komt met beide jongens. Ze hebben namelijk vrij stabiele karakters."

Ondanks dat de ploeg is uitgeschakeld in Europa, de KNVB Beker en op de vijfde plek in de competitie staat, wil Huiberts niet van een verloren seizoen spreken. Volgens hem zijn er nog voldoende uitdagingen. "De afstand naar de bovenste plek is erg groot, maar het verandert niks aan onze doelstelling. En dat is een plek in de top vier. De weg naar plek drie of twee is ook niet onoverkomelijk. Dus er is nog genoeg om voor te spelen."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Max Huiberts.