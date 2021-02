FC Volendam ziet concurrentie naderen na nederlaag tegen Excelsior

VOLENDAM - Excelsior neemt drie punten mee uit Volendam. De bezoekers benutten de kansen die het kregen, in tegenstelling tot FC Volendam, wel en boeken een 0-2 overwinning aan De Dijk. Daardoor moet de ploeg van trainer Wim Jonk nu even meer naar onderen kijken dan naar boven.

Opnieuw miste Jonk een legio spelers in het duel met de Kralingers. Joey Roggeveen, Micky van de Ven, Mohammed Betti, Martijn Kaars en Dylandro Panka ontbraken allemaal in de selectie wegens 'ziekte'. Het enige lichtpuntje aan Volendamse zijde was de terugkeer van Marco Tol, die negatief op corona testte. Hij maakte deel uit van de vijfmansverdediging waarmee Jonk zijn ploeg het veld instuurde.

De twee ploegen hielden elkaar in de openingsfase behoorlijk in evenwicht. Samuele Mulattieri kreeg een aantal kansjes, maar de Italiaan had het vizier niet helemaal op scherp staan. Denso Kasius creërde nog een mogelijkheid voor zichzelf door na een lange rush van zestig meter maar eens uit te halen. Zijn poging vloog net langs de kruising.

Goalgetter Omarsson

Waar bij de Volendam-defensie de meeste aandacht uitging naar Elias Mar Omarsson, die dit seizoen al achttien treffers maakte, was het Ahmad Mendes Moreira die bij de Kralingers het gevaarlijkste was. Voor de gelegenheid speelde de vleugelaanvaller als linksback, maar door zijn aanvallende kwaliteiten kwam hij een aantal keren voor het doel van Nordin Bakker. Voor rust ging zijn schuiver net voorlangs.

Blessurebehandeling

Een botsing van Excelsior-doelman Alessandro Damen zorgde ervoor dat het spel vlak na rust ruim zeven minuten stil lag. Hij liep een scheurtje bij zijn ooglid op dat gehecht moest worden. De doelman kon blijven staan en even later redde hij uitstekend op inzetten van Alex Plat en Boy Deul. Aan de andere kant haalde Mike Eerdhuijzen een schuiver van Mendes Moreira van de lijn.

Kansen afmaken

Volendam koos ervoor om met vier man achterop te spelen, maar dat pakte minder goed uit dan verwacht. De thuisploeg wist nauwelijks gevaarlijk te worden. Uitgerekend op het moment dat de wedstrijd op een gelijkspel leek uit te lopen, tikte Reuven Niemeijer een voorzet vanaf de zijkant binnen. Doelman Nordin Bakker moest tot tweemaal goed ingrijpen op de inzet van Mats Wieffer, maar in de 97ste minuut wist de Excelsior-middenvelder het duel alsnog in het slot te gooien. Na een fraaie solo besliste hij het duel: 0-2.

Concurrentie

Door de nederlaag moet FC Volendam op dit moment even meer naar onderen kijken dan naar boven. De ploeg van Wim Jonk staat nog altijd zevende met 37 punten uit 23 wedstrijden, maar ziet Roda JC naderen tot op twee punten. Bij winst op NAC Breda komt Telstar (zondag 20.00 uur) op een punt van de Volendammers.

Opstelling FC Volendam: Bakker; Murkin, Eerdhuijzen, Tol (Twigt/90), B. Plat, Kasius (Iatroudis/68); Ben Sallam (El Kadiri/68), A. Plat, Antonucci; Deul, Mulattieri