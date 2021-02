Ajax Vrouwen door naar halve finale, VV Alkmaar uitgeschakeld in beker

In het eerste half uur viel weinig te genieten in Friesland. Ajax Vrouwen, met Sherida Spitse in de basis, zette Heerenveen flink onder druk. Vlak voor rust leidde dat tot de openingstreffer van Marjolijn van den Bighelaar. De aanvoerster werkte een bekeken lobje fraai achter de keepster van Heerenveen.

