Jackie (11) geeft eigen buurtkrant uit voor ouderen in coronacrisis

SANTPOORT-ZUID - De 11-jarige Jackie houdt er wel een hele bijzondere hobby op na. Om de ouderen in haar straat een hart onder de riem te steken schrijft ze een eigen krantje. "Ik hoorde dat sommige mensen door het koude weer niet naar buiten konden, en dat vond ik eigenlijk heel zielig."

In het krantje worden allerhande onderwerpen behandeld: geboortegeluk in de straat, maar ook de ergernissen over achtergelaten zwerfafval van Jackie.

De krant valt op de mat bij de ouderen in de straat, de oplage is zo'n 24 stuks. Met pen en papier gaat Jackie langs de deuren om haar lezers te interviewen.

Journalist

Als de coronacrisis voorbij is, is Jackie van plan om weer te stoppen met haar krantje. Een baan op een nieuwsredactie ambieert ze niet. Ze wil liever met paarden werken.