2.800 huisartsen uit Noord-Holland worden dit weekend gevaccineerd tegen corona

NOORD-HOLLAND - Zo'n 2.800 huisartsen uit Noord-Holland worden dit weekend, mits de sneeuw geen roet in het eten gooit, gevaccineerd tegen corona. Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar is vandaag begonnen en spreekt over een 'hele operatie' waar ze van harte aan meewerken.

Zowel in Alkmaar als in het Amsterdam (AMC) kunnen de huisartsen dit weekend een prik krijgen. Het gaat om 1.100 inentingen in Alkmaar en 1.700 in Amsterdam. De keuze voor het weekend werd gemaakt om te zorgen dat de patiënten van de huisartsen hier het minste last van hebben.