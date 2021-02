Teststraten in noorden van provincie sluiten zondag de deuren door sneeuw

NOORD-HOLLAND - De teststraten in Opmeer, Heerhugowaard en Bovenkarspel sluiten zondag uit voorzorg hun deuren wegens de voorspelde sneeuwval.

Het gaat niet alleen hard sneeuwen, maar er steekt zondag ook een flinke wind op. Daardoor kunnen sneeuwjachten ontstaan, en kan er zomaar eens sprake zijn van flinke overlast. Mensen die een afspraak hebben staan worden door de GGD geïnformeerd. De overige teststraten in regio Noord-Holland Noord zijn wel gewoon open.

In regio Zaanstreek-Waterland worden ook maatregelen getroffen. Daar wordt iedereen die voor zondag een vaccinatieafspraak had staan gevraagd deze te verzetten via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer.

Code oranje

Het KNMI heeft voor zondag code oranje afgegeven voor zowel sneeuw als harde wind. Die combinatie kan ervoor zorgen dat er sneeuwjachten ontstaan, een soort sneeuwduinen.

De ANWB waarschuwt mensen daarnaast niet de weg op te gaan tenzij het echt nodig is.