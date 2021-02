2,5 jaar cel geëist voor mishandeling buschauffeur na weigeren mondkapje

AMSTERDAM - De officier van justitie wil dat de 38-jarige Amsterdammer die in oktober een buschauffeur mishandelde een celstraf van 30 maanden krijgt. De situatie liep uit de hand nadat de chauffeur de man had aangesproken omdat hij geen mondkapje droeg terwijl dat verplicht was. Het OM spreekt van hardhandige mishandeling en poging tot doodslag.

Van de mishandeling circuleerde een filmpje op social media - Screenshot snapchat - AT5

De 67-jarige chauffeur van lijn 21 van het GVB sprak op 6 oktober de passagier aan omdat hij zonder mondkapje zijn bus in wilde. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer was toen al vier maanden ingevoerd in Nederland. Bewusteloos De 38-jarige passagier zou de keel van de buschauffeur hebben dichtgeknepen. Ook zou hij de chauffeur zo hard hebben geslagen, geschopt en gebeten dat de 67-jarige man bewusteloos raakte. Ook zou de verdachte, toen de chauffeur al op de vloer van de bus lag, over zijn hoofd en lichaam hebben gelopen. De politie kon de verdachte op 13 oktober aanhouden. Sindsdien zit de man vast op verdenking van poging doodslag en poging (zware) mishandeling.

Lees ook Amsterdam Chauffeur mishandeld in bus in Amsterdam

De buschauffeur liep door de mishandeling een hersenschudding, gekneusde ribben en een gehavend gezicht en gebit op. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Met de buschauffeur gaat het inmiddels naar omstandigheden goed, maar het incident heeft wel een enorme impact op hem gehad. Verminderd toerekeningsvatbaar "Geweld tegen werknemers met een publieke taak - onder wie ook buschauffeurs - is niet acceptabel", schrijft het OM in een persbericht. "Het is beleid van het Openbaar Ministerie om in die gevallen dat dat toch gebeurt een hogere straf te eisen. Door een deskundige is vastgesteld dat de verdachte die vandaag terecht stond verminderd toerekeningsvatbaar is. Zonder deze vaststelling zou de geëiste straf aanmerkelijk hoger zijn geweest. Alles afwegende eiste de officier van justitie vandaag dertig maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar."