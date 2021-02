Speciaal kookboek gemaakt door tieners op dagbesteding Zebra-Zorg

VOGELENZANG - Er zijn heel wat kookboeken in omloop, maar het boek dat drie jongens van zorgboerderij Zebra-Zorg in Vogelenzang maken is wel heel speciaal. Elk recept krijgt een twist.

Ties, Quinten en Cody zijn er elke vrijdag zoet mee tijdens hun dagbesteding in de ontdekklas van Zebra-Zorg. Zo kunnen uitzoeken wat ze later willen worden. En kok of banketbakker staat hoog op het verlanglijstje.

"Vorige week hebben we sandwiches gemaakt en broodjes, dat soort dingen." Ties denkt wel 200 recepten te kunnen bedenken voor het kookboek. Begeleider Madelon Toos van de ontdekklas bedacht samen met de jongens om al hun kooksels te gaan bundelen. "Want het En op facebook is er al veel belangstelling getoond. En de recepten zijn zeker niet standaard, vertelt Madelon. "We zoeken recepten en dan gaan ze er hun eigen versie van maken."

Schrijver van het trio is Quinten, die de vorige week gebrouwen clubsandwich tot nu het lekkerst vindt, "want daar zit ook gewoon chips bij en bacon." Maar ook de cakepop van deze week is goedgekeurd voor een plekje in het boek door meesterproever Cody. Hoewel hij de voorkeur geeft aan niets minder dan broccoli. Dus volgende week gaan ze een brocolli-quich maken.

Geheim

En het speciale ingrediënt van de cakepop blijft het geheim van de koks. Ondanks verwoede pogingen van de verslaggever van NH Nieuws om het te ontfutselen. Bijna verklapt Ties het als hij de werkzaamheden beschrijft: "Je verkruimelt eerst de cake en dan ga je ... Nee, dat ga ik niet vertellen, want dan gaat niemand het boek kopen!"

Pas als het boek uitkomt, begin 2022 denkt Ties, dan pas kan de verslaggever zelf de speciale Zebra-Zorg cake pop maken. "We zijn nog wel even bezig", stelt Ties haar geduld op de proef.