"Maatwerk" innen reclamebelasting stuit Hoornse winkeliers tegen de borst

HOORN - Verschillende gemeenteraadsfracties hebben zich kritisch uitgelaten over de aanslag voor reclamebelasting die Hoornse ondernemers vorige week ontvingen. Vooral in de binnenstad zorgt de rekening voor onvrede: "Reclamebelasting is een belasting op onder andere je uitstalling. Er valt nu niks uit te stallen, want we zijn dicht."

Jorik Simonides

Een ondernemer en eigenaar van drie kledingwinkels aan de Grote Noord, die verder liever anoniem wil blijven, snapt weinig van de heffing. "Het lijkt me passender als de gemeente voorstelt om geen reclamebelasting te heffen, zolang de lockdown van kracht is." De ondernemer is zeker geen tegenstander van de reclamebelasting, maar wel in deze tijd. "Reclamebelasting is een belasting op onder andere je uitstalling. Er valt nu niks uit te stallen, want we zijn dicht." Ook Wendy Zeeman, eigenaar van Charel Fashion, heeft er een dubbel gevoel over. "Aan de ene kant dacht ik, 'waarom nu, dit komt niet heel lekker uit.' Maar aan de andere kant vind ik het ook heel belangrijk dat er straks met de feestdagen weer kerstverlichting hangt." De gemeente int de belasting, dat uiteindelijk bij de ondernemersvereniging terecht komt. Kosten voor bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht en wintersfeerverlichting, maar ook beveiliging worden hiermee betaald. Vereniging Ondernemers Stad Hoorn (OSH) heeft in de begroting rekening gehouden met lagere, of vertraagde inkomsten uit reclamebelasting, laat voorzitter Rien van Drongelen weten.

Quote "Dit komt niet heel lekker uit. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel belangrijk dat er straks met de feestdagen weer kerstverlichting hangt." wendy zeeman, eigenaar charel fashion

Raadsvragen Verschillende gemeenteraadsfracties hebben vorige week gezamenlijk vragen gesteld aan het college. Menno Jas van De Realistische Partij, mede-indiener van de vragen, is al langer openlijk kritisch op deze vorm van reclamebelasting in de gemeente Hoorn. Nu veel winkels ook nog eens gesloten zijn, heeft hij nog meer moeite met deze vorm van belasting. "Dit is misschien net erop of eronder voor sommige ondernemers. Het minimumbedrag voor de reclamebelasting is net iets meer dan 500 euro. Dat kunnen die ondernemers op dit moment heel goed gebruiken", vertelde hij zaterdagmiddag op WEEFF Radio. Beluister hier het gesprek met Menno Jas terug. Tekst gaat verder onder radiofragment.

Raadslid Roger Tonnaer van de fractie Tonnaer heeft geen raadsvragen ingediend, maar pleit wel voor een ruimhartiger beleid. "Er zijn ondernemers met wie het heel goed gaat, maar ook ondernemers met wie het heel slecht gaat, met name de horecaondernemers en de kleinere winkels." En juist die laatste groep verdient coulance, vindt hij. Eventuele begrotingstekorten bij de ondernemersvereniging kunnen volgens Tonnaer betaald worden uit het egalisatienoodfonds van 2,4 miljoen euro, wat de gemeente in april heeft opgesteld om de financiële gevolgen van de coronacrisis op de lokale economie te beperken. Maatwerk Volgens woordvoerder Marieke van Leeuwen van de gemeente Hoorn gebeurt het beoogde beleid van fractie Tonnaer in de praktijk al. “In principe moet iedereen zijn belasting betalen, maar we bieden maatwerk voor ondernemers die het financieel zwaar hebben. Dat varieert van uitstel of gespreid betalen tot kwijtschelding.” Van Leeuwen benadrukt dat de gemeente altijd bereid is om met ondernemers mee te denken. “Natuurlijk begrijpen wij ook dat bedrijven het heel zwaar hebben.”

Quote "Dat is toch heel subjectief? Wie er naar vraagt hoeft niet te betalen en wie er niet naar vraagt krijgt nog steeds een rekening." ondernemer grote noord

"Dat is toch heel subjectief", vraagt de ondernemer aan de Grote Noord zich af. "Wie er naar vraagt hoeft niet te betalen en wie er niet naar vraagt krijgt nog steeds een rekening." Betalen voor de tijd dat winkels open zijn is eerlijker, vindt hij. "Ik ga wel betalen, maar onder protest." Communicatie De communicatie vanuit de gemeente had volgens Wendy Zeeman ook wel iets beter gekund: "Het is jammer dat er geen duidelijke informatie vanuit de gemeente is verstrekt, over wat de regelingen en de opties zijn. Dat is een foutje geweest." De gemeente ziet ook dat informatie niet bij iedereen goed is overgekomen. "We hebben in december een brief gestuurd met informatie over waar ondernemers terecht kunnen." Zelf was Zeeman wel op de hoogte van de mogelijkheden vanuit de gemeente. Ze vindt dat ondernemers daar zelf ook een rol in hebben: "Ik vind dat je ook wel een beetje zelf je informatie in de gaten moet houden."