Bekende Westfriezen zamelen 35.000 euro in voor inloophuis Pisa

HOORN - Tien bekende Westfriezen hebben zich deze week een dag in hun eigen huis laten opsluiten om zo geld in te zamelen voor inloophuis Pisa. Tijdens het thuiszitten moesten ze hun netwerk aanboren om zoveel mogelijk geld op te halen. En dat is uiteindelijk bij elkaar 35.000 euro geworden. Verslaggever Sander Huisman ging op pad en bezocht ondernemer Colin van der Laan en NOS Studio Sport-verslaggever Chris Wobben die hard aan het bellen waren.