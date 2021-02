Geen marathons op natuurijs ondanks Siberische kou: "Belang van volksgezondheid"

AMSTERDAM - Zelfs als het ijs dik genoeg is, zullen er geen wedstrijden op natuurijs worden verreden. De KNSB heeft aan de overheid gevraagd wat de mogelijkheden waren, maar vanwege de coronamaatregelen kan er geen toestemming worden gegeven voor marathonwedstrijden.

"We hebben een enorme passie voor de schaatssport, zeker als er natuurijs in aantocht is", zegt KNSB-algemeen directeur Remy de Wit. "Maar wij zien uiteraard ook het grotere belang van de volksgezondheid en de noodzaak om deze coronapandemie zo snel mogelijk een halt toe te roepen."

Donderdag werd al bekend dat de strijd om de eerste natuurijsmarathon dit jaar ook niet door zal gaan. Competitieleider Willem Hut deed nog wel een poging voor wedstrijden op natuurijs. "Stel het gaat vriezen en de vorst houdt aan, dan voel ik me moreel verplicht om opnieuw aan te kloppen bij het ministerie", zei hij donderdag.

Groeneveld en Huisman

De KNSB laat weten begrip te hebben voor de beslissing om geen natuurijsmarathons door te laten gaan. De laatste keer dat het NK op natuurijs werd gereden was in 2013. Heerhugowaarder Christijn Groeneveld won destijds bij de mannen, Andijker Mariska Huisman pakte de titel bij de vrouwen.