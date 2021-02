Gemeente tolereert geen dreigementen van kampbewoners maar doet wel toezegging

PURMEREND - Woonwagenbewoners aan het Akropolishof voeren actie omdat ze meer standplaatsen willen. Het te kort is zo hoog dat sommige bewoners noodgedwongen in een tent of caravan op de standplaats van hun ouders staan. Gisteren dreigden ze om met 1000 man actie te voeren. Wethouder Thijs Kroese is van zulke dreigementen niet van gediend, maar kwam wel met een voorstel.