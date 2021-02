Basisschool blijft mogelijk maandag dicht na coronabesmetting, leraren in quarantaine

DEN BURG - Een leraar van vrije school Stella Maris in Den Burg is positief getest op het coronavirus. Daarop zijn alle medewerkers van de school getest, of worden ze binnenkort getest, en zondag worden ze een tweede keer getest. Tot de tweede uitslag bekend is, en negatief is, blijven de medewerkers in quarantaine en zullen er online lessen worden gegeven. Dat betekent ook dat de basisschool mogelijk maandag niet open gaat.