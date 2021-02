Neergeschoten man (19) Zuidoost overleden, drie verdachten aangehouden

De drie verdachten worden vandaag voorgeleid. De recherche is nog op zoek naar andere verdachten en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Getuigen en beelden gezocht

De recherche is nog steeds dringend op zoek naar getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken. Ook zijn ze op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben van het schietincident, of mensen wellicht over beeldmateriaal beschikken, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s in de parkeergarage.