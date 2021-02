Hotel Raecks opent de deuren voor daklozen tijdens strenge vorstdagen

HAARLEM - Nu de temperatuur flink gaat dalen en er behoorlijk wat sneeuw dreigt te vallen, is de gemeente op zoek naar extra opvanglocaties voor daklozen in de stad. Hotel Raecks steekt daarbij de helpende hand uit. Alle twintig kamers zijn de komende dagen beschikbaar om daklozen onderdak te bieden.

Arend Kik, bedrijfsleider bij Hotel Raecks, is blij dat zijn hotel waarschijnlijk gevuld is de komende dagen. "We hebben in juni al een keer met de gemeente samengewerkt en hebben toen vier economisch daklozen opgevangen in ons hotel. Dan gaat het om mensen met flinke financiële problemen door bijvoorbeeld scheidingen. Dat verliep toen hartstikke goed."

Daarom kwam de gemeente nu weer bij Kik uit. "Alle hotels zitten in zwaar weer, de bezettingen zijn laag. Het is fijn dat we nu iets voor elkaar kunnen betekenen", vertelt Kik. De daklozen mogen 24 uur per dag gebruik maken van de kamers en er wordt ook een ontbijt geregeld. "De gemeente faciliteert de beveiliging en ook het zorgpersoneel. We gaan nog snel de puntjes op de 'i' zetten en zullen vandaag de eerste tien gasten ontvangen."

Cruiseschip Aurora

De zogenoemde 'winteropvang fase 2' treedt meteen in werking. De daklozen die op straat verblijven kunnen eventueel zelfs 'gedwongen' opgevangen worden. Hotel Raecks dient de komende dagen als dependance van de opvangvoorziening aan de Wilhelminastraat. Het cruiseschip Aurora, dat aan de kade van het Spaarne ligt, is al een aantal maanden in gebruik als winteropvang voor daklozen.

De omwonenden van het hotel aan de Raaks, die deel uitmaken van het regulier omwonendenoverleg in het centrum, worden vandaag geïnformeerd.