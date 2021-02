FC Emmen - AZ vervroegd vanwege sneeuwval

ALKMAAR - De KNVB heeft de wedstrijd tussen FC Emmen en AZ verplaatst naar een vroeger tijdstip. Aanleiding is de verwachte sneeuwval in grote delen van het land.

De wedstrijd in Emmen stond aanvankelijk gepland om 20.00 uur. De KNVB heeft besloten om alle wedstrijden van zaterdagavond te verplaatsen naar de middag. Daardoor zal het duel FC Emnen - AZ om 14.00 uur afgetrapt worden.

Extreem weer

"De weersverwachting voor komend weekend is dat het langdurig en veel gaat sneeuwen met kans op ijzel", zegt de KNVB in een verklaring. "Hoewel er zonder publiek wordt gespeeld, wordt er in het geval van extreem weer uiteraard ook altijd rekening gehouden met de spelers en anderen die wel naar het stadion moeten komen en de omstandigheden op de velden om te kunnen voetballen."