LIVE NH Sport: FC Volendam - Excelsior en TOP Oss - Jong AZ

AMSTERDAM - Drie dagen na de knappe zege bij Go Ahead Eagles neemt FC Volendam het in eigen stadion op tegen Excelsior. Ook Jong AZ kom vrijdagavond in actie. De Alkmaarse talenten gaan op bezoek bij TOP Oss. Beide duels hoor je vanavond live op de radio bij NH Sport.

stadion FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

FC Volendam - Excelsior Trainer Wim Jonk mist nog altijd diverse spelers, bleek donderdag bij de afsluitende -deels besloten- training. Joey Roggeveen, Micky van de Ven, Mo Betti, Martijn Kaars en Dylandro Panka zijn opnieuw niet inzetbaar. Tekst gaat verder onder de video

Wim Jonk blikt vooruit op FC Volendam - Excelsior - NH Nieuws

Waarschijnlijk houdt Jonk vast aan zijn alternatieve speelwijze die in Deventer succesvol bleek. Het ligt voor de hand dat van corona herstelde Marco Tol terugkeert in de basis. Dat zou dan Dean James zijn basisplek kosten. Met een zege op de nummer elf van de ranglijst Excelsior zou FC Volendam zich steviger tussen de subtopclubs nestelen die aan het einde van het seizoen play-offs spelen. Of dat lukt, hoor je vanaf 21.00 uur uur als er wordt afgetrapt. Je commentator is Edward Dekker. Tekst gaat verder onder het artikel

Lees ook Play Sport Tactische zet trainer Wim Jonk leidt tot bijzonder succes FC Volendam

TOP Oss - Jong AZ Eerder op de avond, om 18.45 uur, staat TOP Oss - Jong AZ geprogrammeerd. De ploeg van trainer Michel Vonk won maandagavond met 3-2 van FC Eindhoven. Tegenstander TOP Oss is de laatste weken in een vrije val beland. De laatste vier duels gingen verloren, waardoor de Brabanders zijn afgegleden naar de vijftiende plek in de eerste divisie. Bij Jong AZ maakt het nogal een verschil of spelers als Hakon Evjen, Tijani Reijnders en Zakaria Aboukhlal meespelen. Dat was maandag wél zo, maar vanwege FC Emmen - AZ zitten zij vanavond vrijwel zeker niet bij de selectie. Erik-Jan Brinkman doet verslag. Teskt gaat verder onder de foto

Aboukhlal - Orange Pictures / Gerrit van Keulen

Verder hoor je in NH Sport een vooruitblik op de wedstrijden Ajax - FC Utrecht, Telstar - NAC Breda en FC Emmen - AZ. En we bellen met atlete Lisanne de Witte die zaterdag haar eerste wedstrijd in een jaar tijd loopt. NH Sport is er van 19.00 tot 23.00 uur. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.