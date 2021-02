El Hamdaoui maakte komst Zamani mogelijk bij Telstar

VELSEN-ZUID - Zonder oud-voetballer en momenteel zaakwaarnemer Mounir el Hamdaoui zou Hossein Zamani niet naar Telstar zijn gekomen. Voor trainer Andries Jonker speelde de onderlinge band met de oud-spits een belangrijke rol: "Dat is de vertrouwensband die ik met hem heb doordat het een oud-speler van mij is. Die brengen goede spelers en ik heb daar vertrouwen in", aldus Jonker.

Hossein Zamani dankzij Mounir el Hamdaoui bij Telstar - NH Nieuws

Zamani speelt sowieso het komende half jaar bij Telstar. De linksbuiten speelde in de jeugd van Ajax en zijn laatste club was het Italiaanse Genoa waar hij in het onder 19 team speelde. "In Italië is het heel anders voetbal. Daar is het meer tactisch. Het Nederlandse voetbal is echt mijn voetbal en ze kennen mij hier. Daarom heb ik deze keuze gemaakt", aldus Hamdaoui. Als Zamani het goed doet dan kan Telstar het contract met hem voor twee jaar openbreken.

Quote "Het Nederlandse voetbal is echt mijn voetbal" voetballer hossein zamani

Robin Eindhoven Ook spits Robin Eindhoven kwam deze week over. Hij komt van tweededivisionist Spakenburg en heeft voor 2,5 jaar bij Telstar getekend. Telstar-assistenten Anthony Correia en Gertjan Tamerus speelden in deze transfer een belangrijke rol. "Zij zijn ervan overtuigd dat hij een goede spits voor ons kan zijn. Gertjan heeft met hem gewerkt bij Koninklijke HFC en kan hem uittekenen", vertelt Jonker.

Assistenten Correia en Tamerus speelden een belangrijke rol bij komst Eindhoven - NH Nieuws

Interesse Redouan el Yaakoubi Ook was er deze transferwindow interesse in Telstar-verdediger Redouan el Yaakoubi. Er zou €30.000 geboden zijn door Excelsior, maar Jonker wil alleen bevestigen dat er concrete interesse voor El Yaakoubi was. "Er heeft zich een club op het allerlaatste moment gemeld voor hem, maar dat konden wij ons niet veroorloven. Hij is voor ons te belangrijk en wij kunnen hem nu niet laten gaan", aldus Jonker.

Andries Jonker over de interesse in Redouan el Yaakoubi - NH Nieuws