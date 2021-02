Laren en Blaricum gaan dit jaar strijd aan met foutparkeerders

Laren en Blaricum hebben veel problemen met foutparkeren. Auto's worden vaak 'even snel' neergezet op plekken waar dat niet mag. Dat is vooral in blauwe zones een groot probleem, maar in Blaricum bijvoorbeeld ook rond scholen. Daar gaat dit jaar veel aandacht naartoe. Dat staat te lezen in het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving', waar de gemeenteraad deze maand over praat.

De handhavers hebben voor dit jaar meer prioriteiten. In Laren wordt expliciet gelet op het kappen van bomen en de daaraan verbonden herplantplicht. Daar houdt niet iedereen zich even netjes aan. Ook wordt er vaak schade toegebracht aan de openbare ruimte. Larense handhavers gaan kijken wat daartegen gedaan kan worden en of de schade verhaald kan worden op de veroorzakers.

Overhangend groen en illegale bouwwerken

In Blaricum is een speerpunt onder meer het gebruik van bermen en overlast door overhangend groen. Dat zorgt nu voor hinder, overlast en gevaarlijke situaties.

Voor Eemnes wordt dit jaar vooral gekeken naar het buitengebied. Daar worden nog vaak bouwwerken geplaatst zonder vergunning. Daar wordt meer op gecontroleerd en gehandhaafd.