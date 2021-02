Nog steeds tekort aan openbare toiletten: "Voor dames verschrikkelijk"

AMSTERDAM - Nu de horeca en winkels dichtzijn, is het een stuk moeilijker om een openbaar toilet te vinden in de stad. Op dit moment zijn er 56 openbare toiletten op bijna 900.000 inwoners en dat is volgens veel Amsterdammers te weinig.

"Er moeten veel meer toiletten bij. Wij pleiten ervoor dat op elke 500 meter een toilet te vinden is", zegt D66-raadslid Ilana Rooderkerk. "Wandelen in coronatijd is het enige wat je kunt doen. Ondertussen is alle horeca gesloten, dus kun je nergens terecht." Ivo Thonon van de Maag Lever Darm Stichting pleit ook voor meer openbare toiletten. "Veel buik- en blaaspatiënten zitten nu al heel lang zoveel mogelijk thuis, omdat er te weinig toiletten zijn. Een gemiddelde buik- en blaaspatiënt heeft binnen vijf minuten een toilet nodig, anders gebeuren er ongelukjes. Als zij het gevoel hebben dat dit niet kan, gaan ze niet de deur uit. Dat kan heel eenzaam zijn", vertelt hij. Zo reageren Amsterdammers op het feit dat er 56 openbare toiletten te vinden zijn in de stad:

Openbare toiletten Amsterdam - NH Nieuws

Wethouder Ivens laat weten dat er voorlopig geen nieuwe toiletten bijkomen. "De drukte is verspreid over de stad. Het is bijvoorbeeld erg druk bij de markten, maar we willen zeker niet dat daar door het bijplaatsen van toiletten nog meer mensen heen gaan. Daarnaast kost het bijplaatsen van toiletten geld en zeker ook omdat er extra schoongemaakt moet worden. De gemeenteraad heeft ook opdracht gegeven om binnen het bestaande budget voor openbare toiletten te blijven." Tholon hoopt toch dat Amsterdam een voorbeeld zal nemen aan Rotterdam. "Rotterdam heeft meer dan een miljoen euro uitgetrokken voor extra openbare toiletten. In alle parken en op drukke plekken staan daar nu zelfreinigende openbare toiletten. Dan ben je een gastvrije stad voor iedereen."

Quote "Ik heb nu altijd zakdoekjes bij me voor het geval dat, anders gebruik ik mijn mondkapje wel" voorbijganger

Veel voorbijgangers in het Vondelpark laten weten goede toiletvoorzieningen te missen. "Ik wandel heel graag, maar sinds alle horeca dicht is doe ik het nog maar een uurtje per dag. Ik kan gewoon nergens naartoe", vertelt een wandelaar. "Wij mannen hebben er niet zoveel last van, een boompje is snel gevonden. Maar voor de vrouwen is het wel een probleem", vertelt een andere voorbijganger.