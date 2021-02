Thuisduel tegen FC Utrecht 'bijzaak' tijdens persconferentie van Ajax-trainer Ten Hag

AMSTERDAM - Tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel tegen FC Utrecht ging het meer over 'randzaken' dan over de wedstrijd van aankomende zondag. Er gebeurde afgelopen week namelijk veel in Amsterdam.

Het meest opvallende nieuws kwam vandaag naar buiten. Recordaankoop Sebastian Haller is door een fout van Ajax niet ingeschreven voor de Europa League en daarmee ook niet meer speelgerechtigd voor het resterende Europese seizoen. Trainer Erik ten Hag zegt op de persconferentie dat er iets fout is gegaan bij het 'vinkje uit- en aanzetten'. Ten Hag over vergeten inschrijving Haller:

Ten Hag over vergeten inschrijving Haller - NH Nieuws

Idrissi & Promes Maandag maakte Ajax bekend dat oud-AZ-speler Oussama Idrissi voor een half jaar gehuurd wordt van Sevilla. De Amsterdammers zien de Marokkaanse linksbuiten als de ideale opvolger van de vertrekkende Quincy Promes, die zo goed als zeker lijkt te vertrekken naar Spartak Moskou. Máár donderdagmiddag kwam naar buiten dat die transfer op losse schroeven staat. Ten Hag over aantrekken Idrissi en transfer Promes:

Ten Hag over aantrekken Idrissi en mogelijk afgeketste transfer Promes - NH Nieuws

Brobbey Daarmee is het nog gedaan met de 'randzaken' in Amsterdam. De club is er deze week namelijk niet in geslaagd om toptalent Brian Brobbey langer aan zich te binden. De 19-jarige spits heeft nog een contract tot deze zomer, maar weigert deze te verlengen. Dat betekent dat hij aan het einde van het seizoen gratis kan vertrekken. Ten Hag laat op de persconferentie weten dat dat geen consequenties zal hebben voor zijn speelminuten. "Hij is lid van de kleedkamer en als hij de beste is zal hij spelen." Ten Hag over mislukte contractverlenging Brian Brobbey:

Ten Hag over mislukte contractverlenging Brobbey - NH Nieuws

Kudus Het ging tijdens de persconferentie ook nog eventjes over de wedstrijd van aankomende zondag tegen FC Utrecht. Middenvelder Mohammed Kudus kan waarschijnlijk weer minuten maken. De Ghanees kampt al geruime tijd met een blessure en kreeg na zijn invalbeurt tegen PSV (2-2) een terugslag. Inmiddels lijkt hij hersteld te zijn, want volgens trainer Erik ten Hag is de kans groot dat hij de selectie van zondag gaat halen. "Kudus heeft de hele week getraind en dat ziet er goed uit. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we hem zondag in de wedstrijdselectie opnemen. Maar ik bekijk het zaterdag", aldus Ten Hag. Ajax en FC Utrecht trappen zondagmiddag om 12.15 uur af in de Johan Cruijff Arena.