Vrouw die wordt verdacht van doden man blijft langer vastzitten

ALKMAAR - De 55-jarige vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 56-jarige Castricummer in zijn woning aan de Lijsterbeslaan blijft drie maanden langer vastzitten. Het onderzoek loopt nog.

Dat meldt het Openbaar Ministerie zojuist aan NH Nieuws. Op zondag 24 januari werd 's ochtends het levenloze lichaam gevonden van wat later de bewoner van het huis bleek. Direct daarna werd de vrouw aangehouden.

Buren en ingewijden laten aan NH Nieuws weten dat de verdachte de vrouw is van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte. De politie gaf eerder al aan sterke vermoedens te hebben dat de man is omgekomen door een misdrijf.