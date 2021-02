Nieuwe maatregelen na grootschalige diefstal gps-apparatuur: 'moeilijker te stelen'

SPANBROEK - "Na de inbraak lag ik toch wel een paar dagen met mijn ogen open te slapen", zegt Jack van Diepen, die in augustus voor de tweede keer binnen een jaar werd bestolen van dure gps-apparatuur uit zijn loonbedrijf. Hij is niet de enige: sinds april 2019 hebben bendes landelijk zes tot zeven miljoen euro aan gps-systemen voor de landbouw gestolen. Branchevereniging Cumela komt daarom met extra maatregelen.

Het is half augustus als Jack tijdens een rondje fietsen door zijn buurman wordt gebeld. "Of ik iets verdachts had gezien, want bij hem was een fiets gestolen." Jack was toen nog niets opgevallen, tot hij diezelfde middag een rondje door zijn bedrijf maakt.

"De schuifdeur stond op een kier, terwijl ik de deur de dag ervoor zeker had dichtgedaan. En toen zag ik in mijn kantoor de koffer van de gps-apparatuur openliggen. Ze zijn alleen op die gps-systemen uit geweest", vertelt Jack.

Op die bewuste avond kwam zijn vrouw tijdens het uitlaten van de hond al drie jongens tegen. Dit drietal is ook te zien op bewakingsbeelden van het erf. "Ze zijn goed voorbereid, lopen dicht langs de gevels, hebben hoodies aan en hun gezichten kun je nooit zien."

Schade: emotioneel en economisch

De inbraak in augustus gaat Jack en zijn vrouw niet in de koude kleren zitten. Niet alleen is de gestolen apparatuur zo'n 32.000 euro waard, ook emotioneel wordt het stel hard getroffen.

"Als ik ze zie, sta ik niet voor mezelf in", was de eerste reactie van Jack na de inbraak. Maar dat trekt snel bij na het zien van de bewakingsbeelden. "De volgende keer blijf ik in mijn bed liggen, want ze zijn gewetenloos en het doet ze helemaal niets."