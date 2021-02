Leeuwen blijven voorlopig toch in Artis

AMSTERDAM - De leeuwen blijven voorlopig in Artis. De Franse dierentuin die de dieren zou overnemen, heeft gisteravond aan Artis laten weten dat ze hierop terugkomen. "We zijn verbijsterd", laat de dierentuin weten aan NH Nieuws.

De directie van Artis heeft vanochtend nog met het Franse dierenpark gesproken. "Ondanks alle afspraken die we gemaakt hebben, bleek het verblijf toch niet beschikbaar", zegt Artis.

Drie leeuwen zouden halverwege deze maand verhuizen naar Frankrijk, omdat Artis niet genoeg geld heeft om een noodzakelijk, nieuw leeuwenverblijf te bouwen. "We bouwen elk jaar een nieuw verblijf en dit jaar stond die van de leeuwen op de planning. Maar we hebben zo'n slecht jaar gehad en het is zo uitzichtloos. We kunnen dus niet meer voorspellen wanneer we het verblijf kunnen bouwen", vertelde directeur Rembrandt Sutorius vorige week op NH Radio.

Toekomst

De toekomst van de Leeuwen in Amsterdam is nog niet duidelijk. "We gaan ons beraden op wat nu te doen." De financiële situatie van de dierentuin blijft hetzelfde, dus de plannen voor een nieuw leeuwenverblijf kunnen niet worden uitgevoerd.

Vorige week startte Artis een steuncampagne. "We krijgen veel steun", zegt directeur Rembrandt Sutorius in een persbericht, maar volgens hem is er nog veel meer geld nodig.