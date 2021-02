Platenzaak Concerto zoekt alle oud-medewerkers: "Vanaf 1955 tot nu"

De deuren van Concerto zijn gesloten, maar binnen is het 'druk zat', zegt eigenaar Dick van Dijk. Overal in de platenzaak liggen dozen en pakketjes opgestapeld. "We zijn gewoon een groot pakhuis nu. Want we hebben godzijdank wel een heerlijke website. Die is echt geëxplodeerd. En dat is onze redding geweest het afgelopen jaar. Want voor de rest was het toch lastig om hier doorheen te komen met zo'n grote winkel en zoveel mensen."

65 jaar

Uitgerekend in coronatijd bestaat de beroemde platenwinkel 65 jaar. Er lagen allemaal wilde feestplannen op tafel, maar een feestje komt er niet voorlopig. "We wilden een soort festival-achtig weekend met allerlei bands. We waren met Paradiso aan het kijken of we iets konden doen. Dat wordt het allemaal niet. Misschien aan het einde van het jaar, maar we doen er even niets mee."

Behalve online dan. "We doen heel veel promotie, hebben unieke uitgaven, dus mooie kleurtjes vinyl. En we zijn heel druk bezig met een leuk fotoboek met de geschiedenis van Concerto. En daarvoor hebben we ook een oproep geplaatst.