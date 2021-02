Jong AZ'er Berkhout: "Ik geloofde eerst mijn ogen niet"

Tijdens de wedstrijd van de beloften was Berkhout getuige van een schitterdende goal. "Ja, die van Peertje Koopmeiners he. Ik geloofde eerst mijn ogen niet. Binnenkant paal, kruising, echt een heerlijke goal."

"Die kwam heel lekker aan ja", zegt Berkhout. "Dit is belangrijk voor het vertrouwen, een belangrijke overwinning. Het doel is nu om de drie punten ook vrijdag weer tegen TOP Oss binnen te slepen."

De achtienjarige Berkhout speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van Jong AZ en ontwikkelt zich dit seizoen goed bij Jong AZ. "In het begin zat ik niet vaak bij de selectie. Ik moest vooral wennen aan het fysieke. Daarna heb ik grote stappen gezet in mijn ontwikkeling en ben ik er steeds beter in gekomen. Nu zit ik er lekker in en hopen dat ik dat door kan trekken."