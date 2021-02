Pascal Jansen over nieuwe assistent Goudmijn: "Hij is een welkome versterking" - NH Nieuws

AZ treft zaterdagavond met FC Emmen de rode lantaarndrager van de Eredivisie. Daar waar de Drentenaren vorig seizoen bij tijd en wijle veel indruk maakten, lukt dat de ploeg van Dick Lukkien dit seizoen niet. "Dit jaar lukt het wat minder bij ze. Van de week fluisterde iemand me in dat ze dit seizoen nog niet gewonnen hebben. Die eerste zege moet dan maar niet dit weekend komen."

"We hebben twee dagen gebruikt om de teleurstelling te verwerken", zegt AZ-trainer Pascal Jansen. "Maar daarna is de blik weer vol op de volgende wedstrijd gegaan, en dat is het duel tegen Emmen."

"Hij is een welkome versterking. Kenneth heeft AZ op één staan in alles wat hij doet"

Tegen Emmen neemt Kenneth Goudmijn als nieuwe assistent plaats op de bank. Hij volgt Marino Pusic op, wiens contract in goed overleg werd ontbonden. "Hij is een welkome versterking. Kenneth heeft AZ op één staan in alles wat hij doet. Hij kent de spelers door en door en brengt enorm veel energie mee. Dat is wat we nodig hebben."

De geblesseerden Jonas Svensson en Dani de Wit trainen inmiddels weer buiten, maar zijn nog niet bij de groep aangesloten. Verder kan Jansen tegen Emmen over dezelfde spelers beschikken als tegen Ajax. FC Emmen - AZ begint zaterdagavond om 20.00.