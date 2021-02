Wethouder Samir Bashara uitgeroepen tot Beste Jonge Bestuurder van 2020

HOORN - Wethouder Samir Bashara (39) is in de prijzen gevallen. Hij kreeg de meeste stemmen in de race voor de titel Beste Jonge Bestuurder, een initiatief van platform Binnenlands Bestuur. Zijn nominatie was in eerste instantie al een verrassing voor Bashara. "Ik heb twee weken lang tegen iedereen gezegd: ik maak me geen enkele illusie. Tot ze vanmorgen om 10.00 uur voor de deur stonden met een bos bloemen."

De prijs die wethouder Bashara vandaag in ontvangst kreeg. - Samir Bashara / Gemeente Hoorn

De Hoornse wethouder zegt in een eerste reactie 'heel beduusd' te zijn van de benoeming tot Beste Jonge Bestuurder. Dankzij de stemmen van collega's belandde hij tussen de genomineerden. De andere deelnemers waren Sven de Langen (gemeente Rotterdam) en Peter Heijkoop (gemeente Dordrecht). "In het deelnemersveld waar ik tussen stond, had ik geen moment de illusie dat ik heel erg kansrijk zou zijn. Dan gaan er ook andere krachten spelen, waaronder de omvang van de gemeente", zegt Bashara. 'Hè?! Ik heb wel gewonnen?' "Ze hebben iedereen compleet in de luren gelegd", aldus Bashara over dat moment vanmorgen bij zijn voordeur. De uitslag zou namelijk pas 's middags om 15.00 uur zijn, via een livestream vanuit Rotterdam. "Het was een overval waar je de uitslag meteen kreeg", zegt hij lachend. "Hè?! Ik heb wel gewonnen? Huh!?" Voor het eindoordeel van de publieksprijs kreeg Bashara stemmen uit heel Nederland. Het platform Binnenlands Bestuur schrijft het volgende over Bashara: "Hij heeft op zijn stemmers veel indruk gemaakt met handelen rondom het complexe dossier Poort van Hoorn en het resultaat dat hij daarmee heeft behaald. 'Met deskundigheid en gevoel loodst hij zijn raad door moeilijke dossiers’, zo stelt een van de stemmers." Lees verder onder de tweet.

Wethouder Samir Bashara is sinds jonge leeftijd actief in de politiek. Hij werd op zijn zestiende lid van politieke partij GroenLinks. Vier jaar geleden stond Bashara op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Destijds had hij andere politieke ambities, namelijk om de stap te maken naar het Binnenhof. Deze prijs zorgt er volgens Bashara (vooralsnog) niet voor dat die ambities terugkomen. "Dat punt ben ik een beetje van teruggekomen", reageert hij nu. "Ik sluit het zeker niet uit voor de toekomst. Maar het is nu zeker niet iets dat ik ambieer, ik zit hier erg op m'n plek. Ik heb een jong gezin met twee dochters en die verdienen een vader die er voor ze is." 'Geen onderdeel worden van het meubilair' Na adviesfuncties bij de gemeente Zaanstad is Bashara nu inmiddels zeven jaar werkzaam bij de gemeente Hoorn. "Ik wilde wethouder zijn voor in ieder geval twee termijnen, want één is te kort voor een verschil. Dat is me gegund", zegt hij. "Maar ik heb wel altijd gezegd: je moet geen onderdeel van het meubilair worden." Of Bashara met deze prijs in handen morgen anders op zijn werk verschijnt? "Nee, ik ga juist zo goed mogelijk proberen te doen wat ik al deed. Zodanig dat het tot deze resultaten leidt."