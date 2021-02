Huizen zet nu al streep door Koningsdag: "Geen garantie op veilig feest"

HUIZEN - Ook dit jaar geen Koningsdag in het dorp. Dat heeft de Oranje Stichting Huizen besloten na langer overleg. Het besluit heeft alles te maken met het coronavirus: de organisatie vindt het risico omtrent het virus nog te groot.

Het wordt daarmee het tweede achtereenvolgende jaar dat Huizen het moet doen zonder Koningsdag op 27 april vanwege het coronavirus. Waar het oranjeprogramma een jaar geleden pas kort van te voren moest worden afgelast, hakt de organisatie nu al een stuk eerder de knoop door.

Dat de Huizer feesten rond Koningsdag dit jaar niet doorgaan is 'jammer, maar begrijpelijk', zo zegt voorzitter Hans Borremans van de organisatie. "We willen bezoekers de garantie geven dat ze het feest veilig kunnen vieren maar zoals de zaken met corona er nu voorstaan, kunnen we deze garantie niet geven", aldus de Huizer.

Daar komt bij dat de organisatie normaal gesproken nu al druk is met de voorbereidingen op het feest. Op dit moment is er te weinig zekerheid dat het feest doorgaat.